Polska - Niemcy. Relacja live i wynik na żywo

W sobotę Biało-Czerwoni rozegrają swój premierowy mecz pierwszej rundy kwalifikacji do mistrzostw Europy do lat 17. Młodzieżowa reprezentacja Polski swój udział w rywalizacji rozpocznie od wymagającego spotkania z Niemcami.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja w meczu eliminacji mistrzostw świata! Takiego wyniku nikt się nie spodziewał

Polacy podczas tego etapu kwalifikacji grają w grupie 13. Oprócz nich i Niemców znajduje się tam również narodowa drużyna Luksemburga.

Nasi sąsiedzi rozegrali już swój pierwszy mecz kwalifikacji. Bez większych problemów rozprawili się z młodzieżowymi reprezentantami Luksemburga (4:0).

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Niemcy na Polsatsport.pl.

AA, Polsat Sport