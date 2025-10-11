Polska - Niemcy. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Polska - Niemcy to mecz pierwszej rundy kwalifikacji piłkarskich mistrzostw Europy do lat 17. Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Niemcy na Polsatsport.pl.

W sobotę Biało-Czerwoni rozegrają swój premierowy mecz pierwszej rundy kwalifikacji do mistrzostw Europy do lat 17. Młodzieżowa reprezentacja Polski swój udział w rywalizacji rozpocznie od wymagającego spotkania z Niemcami.

 

Polacy podczas tego etapu kwalifikacji grają w grupie 13. Oprócz nich i Niemców znajduje się tam również narodowa drużyna Luksemburga. 

 

Nasi sąsiedzi rozegrali już swój pierwszy mecz kwalifikacji. Bez większych problemów rozprawili się z młodzieżowymi reprezentantami Luksemburga (4:0).

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Niemcy na Polsatsport.pl.

AA, Polsat Sport
