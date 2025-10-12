Litwa - Polska. Kto wygrał mecz? Jaki wynik?

Przed niedzielnym meczem eliminacji mistrzostw świata z Litwą selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban podkreślił, że rola faworyta bywa niekomfortowa. - Trenerzy i zawodnicy nie lubią takich spotkań, bo wiedzą, że muszą. Nie każdy radzi sobie tak samo z taką presją i odpowiedzialnością - dodał.

W tabeli grupy G prowadzi Holandia z 13 punktami po pięciu meczach. Polska ma 10, tyle samo co trzecia Finlandia, która rozegrała o jedno spotkanie więcej. Do MŚ awansuje bezpośrednio zespół z pierwszego miejsca, a ten z drugiego trafi do marcowych baraży. Litwa i Malta nie liczą się już w walce o czołowe lokaty.

- Wiemy, że jesteśmy faworytem. Każdy wynik inny niż zwycięstwo będzie odebrany jako porażka. Przed nami wyzwanie, ale bądźmy sobą, grajmy to, co potrafimy. Zobaczymy, czy to wystarczy na Litwinów - powiedział Urban na konferencji prasowej w Kownie.

