Majchrzak, 75. zawodnik światowego rankingu, powrócił do rywalizacji w turniejach rangi ATP po niespełna dwóch miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją barku. Polak wrócił podczas zawodów w Szanghaju w znakomitym stylu - w pierwszych dwóch meczach wyeliminował dwóch Amerykanów. Najpierw pokonał Ethana Quinna, a następnie rozstawionego z numerem 29 Brandona Nakashimę.

W walce o awans do czwartej rundy "tysięcznika" w Szanghaju piotrkowianin zmierzył się z turniejową "siódemką" - Alexem de Minaurem. Mimo ambitnej postawy, Majchrzak musiał uznać wyższość rywala. Australijczyk zdominował pierwszego seta i wygrał 6:1, a w drugiej partii triumfował 7:5. W efekcie Polak zakończył udział w turnieju na trzeciej rundzie.

Teraz 28-latek przenosi się do Sztokholmu, gdzie rozpocznie zmagania w kolejnym turnieju ATP 250. W pierwszej rundzie jego przeciwnikiem będzie Filip Misolic, który przebił się do głównej drabinki przez kwalifikacje. Austriak najpierw pokonał reprezentanta gospodarzy Williama Rejchtmana Vinciguerrę 6:7(4), 6:4, 6:4, a następnie Norwega Viktora Durasovicia 6:3, 3:6, 7:6(4).

Będzie to pierwsze spotkanie w historii pomiędzy tymi zawodnikami.

ŁO, Polsat Sport