Ważna informacja! Zmiany dotyczą siatkarskiej reprezentacji Polski

Siatkówka

Ledwo zakończył się sezon reprezentacyjny, a już można myśleć o następnym. Włodarze Bułgarskiego Związku Piłki Siatkowej poinformowali, że nie Warna, a Sofia będzie miastem gospodarzem przyszłorocznych mistrzostw Europy. Oznacza to spore zmiany dla reprezentacji Polski.

fot. AFP
Reprezentacja Polski zagra w grupie G mistrzostw Europy.

Przyszłoroczne mistrzostwa Europy zostaną rozegrane we Włoszech, Bułgarii, Finlandii i Rumunii. Wezmą w nich udział 24 reprezentacje, które zostały podzielone na cztery grupy. Faza finałowa odbędzie się w Mediolanie.

 

Reprezentacja Polski trafiła do grupy B. Razem z siatkarzami prowadzonymi przez Nikolę Grbicia znalazły się tam Bułgaria, Macedonia Północna, Ukraina, Portugalia i Izrael. 

 

Początkowo wszystkie mecze "polskiej" grupy miały odbywać się w Warnie - w tej samej hali, w której reprezentacja pod wodzą Andrei Anastasiego po raz pierwszy w historii wygrała Ligę Światową. 

 

Okazuje się, że Biało-Czerwoni do Warny jednak nie wrócą. W związku z ogromnym zainteresowaniem siatkówką, jakie wybuchło w Bułgarii po wywalczeniu przez tamtejszych siatkarzy srebrnego medalu mistrzostw świata na Filipinach, zdecydowano, że mecze grupy G zostaną przeniesione do Sofii. Informację tę przekazał Bułgarski Związek Piłki Siatkowej.

 

Warto dodać, że hala w Warnie może pomieścić około 6 tysięcy kibiców, a ta w stolicy Bułgarii - nawet 12 tysięcy. 

 

Mistrzostwa Europy odbędą się w dniach 9-26 września 2026. 

KP, Polsat Sport
