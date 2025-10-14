Ważna informacja! Zmiany dotyczą siatkarskiej reprezentacji Polski
Ledwo zakończył się sezon reprezentacyjny, a już można myśleć o następnym. Włodarze Bułgarskiego Związku Piłki Siatkowej poinformowali, że nie Warna, a Sofia będzie miastem gospodarzem przyszłorocznych mistrzostw Europy. Oznacza to spore zmiany dla reprezentacji Polski.
Przyszłoroczne mistrzostwa Europy zostaną rozegrane we Włoszech, Bułgarii, Finlandii i Rumunii. Wezmą w nich udział 24 reprezentacje, które zostały podzielone na cztery grupy. Faza finałowa odbędzie się w Mediolanie.
Reprezentacja Polski trafiła do grupy B. Razem z siatkarzami prowadzonymi przez Nikolę Grbicia znalazły się tam Bułgaria, Macedonia Północna, Ukraina, Portugalia i Izrael.
Początkowo wszystkie mecze "polskiej" grupy miały odbywać się w Warnie - w tej samej hali, w której reprezentacja pod wodzą Andrei Anastasiego po raz pierwszy w historii wygrała Ligę Światową.
Okazuje się, że Biało-Czerwoni do Warny jednak nie wrócą. W związku z ogromnym zainteresowaniem siatkówką, jakie wybuchło w Bułgarii po wywalczeniu przez tamtejszych siatkarzy srebrnego medalu mistrzostw świata na Filipinach, zdecydowano, że mecze grupy G zostaną przeniesione do Sofii. Informację tę przekazał Bułgarski Związek Piłki Siatkowej.
Warto dodać, że hala w Warnie może pomieścić około 6 tysięcy kibiców, a ta w stolicy Bułgarii - nawet 12 tysięcy.
Mistrzostwa Europy odbędą się w dniach 9-26 września 2026.