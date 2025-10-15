LM piłkarzy ręcznych: Industria Kielce - HBC Nantes. Relacja live i wynik na żywo

Piłka ręczna

Industria Kielce - HBC Nantes to spotkanie fazy grupowej Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Relacja live i wynik na żywo meczu Industria Kielce - HBC Nantes na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

Industria Kielce będzie chciała przełamać złą passe w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Kielczanie przegrali trzy ostatnie spotkania. Kolejno ze Sportingiem (37:41), Fuechse Berlin (32:37) i One Veszprem (33:35). W ostatnim z tych spotkań podopieczni Tałanta Dujszebajewa zaprezentowali się z niezłej strony, minimalnie ulegając faworyzowanej ekipie z Węgier.


Po czterech kolejkach drużyna z Kielc plasuje się na szóstej pozycji w grupowej tabeli, natomiast ich rywale, HBC Nantes o dwie lokaty wyżej.


Dotychczas francuska ekipa zanotowała dwa zwycięstwa ze Sportingiem (39:28) i Kolstad Handball (39:24) i dwie porażki z One Veszprem ( 25:30) i Fuechse Berlin (34:40).

Ostatnia bezpośrednia rywalizacja obu drużyn zakończyła się remisem (28:28).

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Industria Kielce - HBC Nantes na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA MISTRZÓWPIŁKA RĘCZNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 