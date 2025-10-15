Industria Kielce będzie chciała przełamać złą passe w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Kielczanie przegrali trzy ostatnie spotkania. Kolejno ze Sportingiem (37:41), Fuechse Berlin (32:37) i One Veszprem (33:35). W ostatnim z tych spotkań podopieczni Tałanta Dujszebajewa zaprezentowali się z niezłej strony, minimalnie ulegając faworyzowanej ekipie z Węgier.



Po czterech kolejkach drużyna z Kielc plasuje się na szóstej pozycji w grupowej tabeli, natomiast ich rywale, HBC Nantes o dwie lokaty wyżej.



Dotychczas francuska ekipa zanotowała dwa zwycięstwa ze Sportingiem (39:28) i Kolstad Handball (39:24) i dwie porażki z One Veszprem ( 25:30) i Fuechse Berlin (34:40).



Ostatnia bezpośrednia rywalizacja obu drużyn zakończyła się remisem (28:28).

Relacja live i wynik na żywo meczu Industria Kielce - HBC Nantes na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

