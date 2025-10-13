Składy drużyn PlusLigi na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trenerzy, transfery. Kto zagra?

Nowy sezon PlusLigi rozpocznie się 20 października. Wystartuje w nim czternaście drużyn, które powalczą o mistrzostwo Polski siatkarzy. Tytułu mistrzowskiego broni Bogdanka LUK Lublin. Siatkarze z Lublina osiągnęli historyczny sukces, pokonując w finale Aluron CMC Wartę Zawiercie. Brązowy medal wywalczył PGE Projekt Warszawa.





W porównaniu z poprzednim sezonem, PlusLiga została zmniejszona z szesnastu do czternastu drużyn. Z elitą pożegnały się trzy zespoły - PSG Stal Nysa, GKS Katowice oraz Nowak-Mosty MKS Będzin. Beniaminkiem w sezonie 2025/26 będzie natomiast InPost ChKS Chełm.

Składy drużyn PlusLiga - nowy sezon 2025/2026:

⮞ Aluron CMC Warta Zawiercie - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

⮞ Asseco Resovia Rzeszów - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

⮞ Barkom Każany Lwów - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

⮞ Bogdanka LUK Lublin - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

⮞ Cuprum Stilon Gorzów - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

⮞ Energa Trefl Gdańsk - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

⮞ Indykpol AZS Olsztyn - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

⮞ InPost ChKS Chełm - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

⮞ JSW Jastrzębski Węgiel - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

⮞ PGE GiEK Skra Bełchatów - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

⮞ PGE Projekt Warszawa - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

⮞ Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

⮞ Ślepsk Malow Suwałki - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

⮞ ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - skład na nowy sezon 2025/2026. Siatkarze, trener, transfery

Jak prezentują się kadry klubów występujących w rozgrywkach siatkarskiej PlusLigi w nowym sezonie? Którzy zawodnicy zmienili klub? Jakie były najciekawsze transfery? Składy wszystkich drużyn w PlusLidze na nowy sezon 2025/2026 w galerii zdjęć:

