Carlos Alcaraz - Jannik Sinner. Kiedy jest mecz? O której godzinie finał Six Kings Slam?

Six Kings Slam to najlepiej opłacany turniej tenisowy na świecie. Każdy z sześciu graczy ma zagwarantowane honorarium za udział w wysokości 1,5 miliona dolarów. Natomiast zwycięzca otrzyma czterokrotność tej sumy.

Tytułu broni Sinner. Włoch w drodze do finału pokonał Stefanosa Tsitsipasa oraz Novaka Djokovica. W obu spotkaniach nie stracił nawet seta.

Z kolei Alcaraz miał "wolny los" w pierwszej rundzie. W półfinale ograł Taylora Fritza 2:0.

W finale Włoch i Hiszpan zmierzą się po raz szósty w tym roku. Alcaraz wygrał cztery razy, a Sinner - jeden raz.

Carlos Alcaraz - Jannik Sinner. Kiedy jest mecz? O której godzinie Six Kings Slam?

Kiedy jest mecz Alcaraz - Sinner w finale Six Kings Slam? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Mecz Alcaraz - Sinner odbędzie się w sobotę 18 października. Godzina meczu Alcaraz - Sinner to ok. 20:30 polskiego czasu.