EHF EURO Cup: Polska - Słowacja. Relacja live i wynik na żywo
Polska - Słowacja to pierwsze spotkanie kadry naszych piłkarek ręcznych w turnieju EHF EURO Cup 2026. Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Słowacja na Polsatsport.pl.
Reprezentacja Polski szczypiornistek po raz pierwszy zagra w EHF EURO Cup - turnieju, w którym rywalizują kraje będące organizatorami kolejnych mistrzostw Europy oraz medaliści poprzedniego Euro. Tym razem w imprezie weźmie udział 8 reprezentacji narodowych podzielonych na dwie grupy. Polki trafiły do grupy 1, w której ich rywalkami będą Słowaczki, Rumunki oraz Norweżki.
Pierwszymi rywalkami Polek będą reprezentantki Słowacji, z którymi zagramy w Mielcu. Słowaczki to teoretycznie najłatwiejsze z grupowych przeciwniczek w EHF EURO Cup. Nasze południowe sąsiadki nie zagrają w zbliżających się mistrzostwach świata, po tym, jak wyraźnie przegrały decydujący dwumecz ze Szwajcarią. W mistrzostwach Europy 2024 zajęły z kolei ostatnie miejsce w swojej grupie z Norwegią, Słowenią i Austrią.
3 dni po meczu ze Słowacją, nasze szczypiornistki czeka wyjazdowe spotkanie z Rumunią.
Awans do turnieju finałowego EHF EURO Cup, który odbędzie się we wrześniu, wywalczą po dwie drużyny z każdej z dwóch grup. W grupie 2 rywalizować będą Czechy, Turcja, Dania i Węgry.
