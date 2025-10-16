Jannik Sinner - Novak Djoković na żywo. Six Kings Slam. Relacja live i wynik online

Six Kings Slam to pokazowy turniej, w którym udział biorą najlepsi tenisiści świata, zaproszeni przez organizatorów. Impreza odbywa się w Rijadzie.

ZOBACZ TAKŻE: Polska tenisistka zaskoczyła! "To byłoby na tyle"

W drugim półfinale mierzą się Jannik Sinner i Novak Djoković. Dla Serba to dopiero początek zmagań, bowiem w pierwszej fazie miał wolny los.



Włoch natomiast rozegrał swoje starcie ćwierćfinałowe. Odprawił Greka Stefanosa Tsitsipasa, triumfując 6:2, 6:3.

Zmagania w Rijadzie to tylko pokazówka, jednak do zgarnięcia są niebotyczne nagrody pieniężne. Zwycięzca zawodów zainkasuje aż sześć milionów dolarów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Novak Djoković na Polsatsport.pl.