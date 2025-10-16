Rusza XX Agrobex Memoriał Gołasia – kibice zobaczą unikalne pamiątki po Arku
Pełna hala kibiców podziwiać będzie siatkarskie zmagania podczas jubileuszowego XX Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia. Wśród uczestników znalazło się aż trzynastu zawodników, którzy wystąpili na mistrzostwach świata, w tym dwóch brązowych medalistów z reprezentacji Polski. Turniej w Zalasewie rozpocznie się już w najbliższy weekend. Sportowe emocje to jednak nie wszystko.
To już dwudziesty raz, gdy siatkarska społeczność wspólnie upamiętni Arkadiusza Gołasia podczas turnieju Jego imienia. W Zalasewie wystąpią uznane zespoły: Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE GiEK Skra Bełchatów, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz Berlin Recycling Volleys. W sobotę odbędą się dwa półfinały, a w niedzielę – mecz o brąz i wielki finał. Zmagania poprzedzą tradycyjne warsztaty siatkarskie dla 150 dzieci z powiatu poznańskiego.
Pierwszy półfinał
Sportowa rywalizacja rozpocznie się w sobotę o godz. 14:45. W pierwszym meczu XX Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Wicemistrzowie Polski zapowiadają występ w najmocniejszym składzie – kibice zobaczą m.in. Popiwczaka, Bołądzia, Kwolka, Bieńka, Russella, Tavaresa i Ensinga. Po drugiej stronie siatki staną dziewięciokrotni mistrzowie kraju, z Łomaczem, El-Graouim, Pothronem i Szalachą na czele. Świetne widowisko zapowiada się również na trybunach – oba kluby kibica potrafią stworzyć wyjątkową atmosferę.
– XX Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia to dla nas ostatni sprawdzian przed startem PlusLigi. Mecze z wymagającymi rywalami to dokładnie to, czego potrzebujemy – mówi Krzysztof Stelmach, trener PGE GiEK Skry Bełchatów. – Z radością weźmiemy też udział w tradycyjnych warsztatach dla dzieci. To świetna inicjatywa, by zachęcić dzieci do sportu – dodaje szkoleniowiec żółto-czarnych.
Drugi półfinał
O godz. 17:30 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zmierzy się z Berlin Recycling Volleys. Dwa tygodnie temu zespoły te stoczyły pięciosetową batalię w Gorzowie Wielkopolskim, zakończoną zwycięstwem ZAKSY. W miniony weekend berlińczycy sięgnęli po Superpuchar Niemiec. W drużynie z Opolszczyzny zobaczymy m.in. medalistów mistrzostw świata – Szymona Jakubiszaka (brąz) i Kamila Rychlickiego (złoto), a także Grobelnego, Szymurę, Urbanowicza i Isaacsona. W zespole z Berlina kibice wypatrywać będą Schotta, Reicherta, Maleschy i Mote. Piętnastokrotni mistrzowie Niemiec ostatni raz gościli w Zalasewie w 2023 roku, zajmując drugie miejsce.
– Memoriał Arkadiusza Gołasia to znakomity turniej kończący nasze przygotowania do sezonu, który startuje już we wtorek. Dziękujemy za zaproszenie i cieszymy się na rywalizację z silnymi drużynami z PlusLigi – podkreśla Joel Banks, trener Berlin Recycling Volleys.
Finały i atrakcje
Zwycięzcy półfinałów spotkają się w niedzielnym finale o godz. 14:45, a o 12:30 rozegrany zostanie mecz o trzecie miejsce. Na kibiców czeka jednak znacznie więcej atrakcji. Będzie można m.in. sfotografować się z medalami – złotym i brązowym – zdobytymi przez reprezentację Polski w minionym sezonie. Z okazji jubileuszu organizatorzy przygotowali również wystawę autentycznych pamiątek po Arkadiuszu Gołasiu.
– Serdecznie dziękuję rodzicom Arka, którzy zgodzili się udostępnić swoje prywatne zbiory. Zobaczyć będzie można m.in. piłkę z igrzysk olimpijskich w Atenach z podpisami reprezentantów Polski, koszulki, w których grał Arek, jego puchary, odznaczenia i wiele innych wyjątkowych przedmiotów – mówi Anna Sumelka, założycielka Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia i organizatorka turnieju.
Harmonogram imprezy:
Sobota 18.10:
12:30 Otwarcie hali
13:30 Ceremonia rozpoczęcia turnieju
14:45 Aluron CMC Warta Zawiercie – PGE GiEK Skra Bełchatów
17:30 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Berlin Recycling Volleys
Niedziela 19.10:
11:00 Otwarcie hali
12:30 Mecz o 3 miejsce
Po pierwszym meczu podziękowanie dla drużyn z 3 i 4 miejsca
14:45 Finał
Po drugim meczu ceremonia zakończenia i wybór najlepszej drużyny turnieju
Transmisja Memoriału na sportowych antenach Polsatu.