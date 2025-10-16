Rusza XX Agrobex Memoriał Gołasia – kibice zobaczą unikalne pamiątki po Arku

To już dwudziesty raz, gdy siatkarska społeczność wspólnie upamiętni Arkadiusza Gołasia podczas turnieju Jego imienia. W Zalasewie wystąpią uznane zespoły: Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE GiEK Skra Bełchatów, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz Berlin Recycling Volleys. W sobotę odbędą się dwa półfinały, a w niedzielę – mecz o brąz i wielki finał. Zmagania poprzedzą tradycyjne warsztaty siatkarskie dla 150 dzieci z powiatu poznańskiego.



Pierwszy półfinał

Sportowa rywalizacja rozpocznie się w sobotę o godz. 14:45. W pierwszym meczu XX Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Wicemistrzowie Polski zapowiadają występ w najmocniejszym składzie – kibice zobaczą m.in. Popiwczaka, Bołądzia, Kwolka, Bieńka, Russella, Tavaresa i Ensinga. Po drugiej stronie siatki staną dziewięciokrotni mistrzowie kraju, z Łomaczem, El-Graouim, Pothronem i Szalachą na czele. Świetne widowisko zapowiada się również na trybunach – oba kluby kibica potrafią stworzyć wyjątkową atmosferę.



– XX Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia to dla nas ostatni sprawdzian przed startem PlusLigi. Mecze z wymagającymi rywalami to dokładnie to, czego potrzebujemy – mówi Krzysztof Stelmach, trener PGE GiEK Skry Bełchatów. – Z radością weźmiemy też udział w tradycyjnych warsztatach dla dzieci. To świetna inicjatywa, by zachęcić dzieci do sportu – dodaje szkoleniowiec żółto-czarnych.



Drugi półfinał

O godz. 17:30 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zmierzy się z Berlin Recycling Volleys. Dwa tygodnie temu zespoły te stoczyły pięciosetową batalię w Gorzowie Wielkopolskim, zakończoną zwycięstwem ZAKSY. W miniony weekend berlińczycy sięgnęli po Superpuchar Niemiec. W drużynie z Opolszczyzny zobaczymy m.in. medalistów mistrzostw świata – Szymona Jakubiszaka (brąz) i Kamila Rychlickiego (złoto), a także Grobelnego, Szymurę, Urbanowicza i Isaacsona. W zespole z Berlina kibice wypatrywać będą Schotta, Reicherta, Maleschy i Mote. Piętnastokrotni mistrzowie Niemiec ostatni raz gościli w Zalasewie w 2023 roku, zajmując drugie miejsce.



– Memoriał Arkadiusza Gołasia to znakomity turniej kończący nasze przygotowania do sezonu, który startuje już we wtorek. Dziękujemy za zaproszenie i cieszymy się na rywalizację z silnymi drużynami z PlusLigi – podkreśla Joel Banks, trener Berlin Recycling Volleys.



Finały i atrakcje

Zwycięzcy półfinałów spotkają się w niedzielnym finale o godz. 14:45, a o 12:30 rozegrany zostanie mecz o trzecie miejsce. Na kibiców czeka jednak znacznie więcej atrakcji. Będzie można m.in. sfotografować się z medalami – złotym i brązowym – zdobytymi przez reprezentację Polski w minionym sezonie. Z okazji jubileuszu organizatorzy przygotowali również wystawę autentycznych pamiątek po Arkadiuszu Gołasiu.



– Serdecznie dziękuję rodzicom Arka, którzy zgodzili się udostępnić swoje prywatne zbiory. Zobaczyć będzie można m.in. piłkę z igrzysk olimpijskich w Atenach z podpisami reprezentantów Polski, koszulki, w których grał Arek, jego puchary, odznaczenia i wiele innych wyjątkowych przedmiotów – mówi Anna Sumelka, założycielka Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia i organizatorka turnieju.

Harmonogram imprezy:



Sobota 18.10:

12:30 Otwarcie hali

13:30 Ceremonia rozpoczęcia turnieju

14:45 Aluron CMC Warta Zawiercie – PGE GiEK Skra Bełchatów

17:30 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Berlin Recycling Volleys

Niedziela 19.10:

11:00 Otwarcie hali

12:30 Mecz o 3 miejsce

Po pierwszym meczu podziękowanie dla drużyn z 3 i 4 miejsca

14:45 Finał

Po drugim meczu ceremonia zakończenia i wybór najlepszej drużyny turnieju



Transmisja Memoriału na sportowych antenach Polsatu.

Informacja prasowa