Betclic 1 Liga: Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Ruch Chorzów. Relacja live i wynik na żywo
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Ruch Chorzów to spotkanie w ramach 13. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.
Pogoń Grodzisk Mazowiecki przed przerwą reprezentacyjną zdołała uplasować się na trzecim miejscu w tabeli z dorobkiem 21 punktów. Piłkarze Piotra Stokowca od czterech kolejek są niepokonani. W ostatnim spotkaniu wygrali z Pogonią Siedlce 2:1, po bramkach Karola Noiszewskiego i Mateusza Szczepaniaka.
Ruch Chorzów znajduje się aktualnie w środku stawki. Chorzowianie w 12 meczach zdobyli 16 "oczek". W ostatnim starciu podopieczni Waldemara Fornalika ulegli Wiśle Kraków 0:3.
