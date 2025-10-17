Pogoń Grodzisk Mazowiecki przed przerwą reprezentacyjną zdołała uplasować się na trzecim miejscu w tabeli z dorobkiem 21 punktów. Piłkarze Piotra Stokowca od czterech kolejek są niepokonani. W ostatnim spotkaniu wygrali z Pogonią Siedlce 2:1, po bramkach Karola Noiszewskiego i Mateusza Szczepaniaka.

Ruch Chorzów znajduje się aktualnie w środku stawki. Chorzowianie w 12 meczach zdobyli 16 "oczek". W ostatnim starciu podopieczni Waldemara Fornalika ulegli Wiśle Kraków 0:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.

MR, Polsat Sport