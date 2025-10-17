Betclic 1 Liga: Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Ruch Chorzów. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Ruch Chorzów to spotkanie w ramach 13. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki przed przerwą reprezentacyjną zdołała uplasować się na trzecim miejscu w tabeli z dorobkiem 21 punktów. Piłkarze Piotra Stokowca od czterech kolejek są niepokonani. W ostatnim spotkaniu wygrali z Pogonią Siedlce 2:1, po bramkach Karola Noiszewskiego i Mateusza Szczepaniaka.

 

ZOBACZ TAKŻE: Selekcjoner reprezentacji stracił pracę po meczu eliminacji MŚ!

 

Ruch Chorzów znajduje się aktualnie w środku stawki. Chorzowianie w 12 meczach zdobyli 16 "oczek". W ostatnim starciu podopieczni Waldemara Fornalika ulegli Wiśle Kraków 0:3.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGAPIŁKA NOŻNAPOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKIRUCH CHORZÓW

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 