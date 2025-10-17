Kto wygrał mecz Djoković - Fritz w Arabii Saudyjskiej?

Novak Djoković - Taylor Fritz to spotkanie o trzecie miejsce w turnieju Six Kings Slam? Kto wygrał mecz Djoković - Fritz? Jaki był wynik meczu Djoković - Fritz w Arabii Saudyjskiej?

Kto wygrał mecz Djoković - Fritz w Arabii Saudyjskiej?
fot. PAP/EPA/STR
Novak Djoković - Taylor Fritz w meczu o trzecie miejsce podczas Six Kings Slam

Six Kings Slam to pokazowy turniej, w którym udział biorą najlepsi tenisiści świata, zaproszeni przez organizatorów. Impreza odbywa się w Rijadzie.

 

W meczu o trzecie miejsce mierzą się Novak Djoković i Taylor Fritz. Serb ma za sobą jedno spotkanie w Arabii Saudyjskiej. Dzięki rozstawieniu, uniknął gry w ćwierćfinale, a później uległ Włochowi Jannikowi Sinnerowi.

 

Amerykanin natomiast przystąpił już do dwóch pojedynków. W pierwszym z nich pokonał w 59 minut Niemca Alexandra Zvereva, z kolei w półfinale musiał uznać wyższość Hiszpana Carlosa Alcaraza.

 

Zmagania w Rijadzie to tylko pokazówka, jednak do zgarnięcia są niebotyczne nagrody pieniężne. Zwycięzca zawodów zainkasuje aż sześć milionów dolarów.

