Kto wygrał mecz Djoković - Fritz w Arabii Saudyjskiej?
Six Kings Slam to pokazowy turniej, w którym udział biorą najlepsi tenisiści świata, zaproszeni przez organizatorów. Impreza odbywa się w Rijadzie.
W meczu o trzecie miejsce mierzą się Novak Djoković i Taylor Fritz. Serb ma za sobą jedno spotkanie w Arabii Saudyjskiej. Dzięki rozstawieniu, uniknął gry w ćwierćfinale, a później uległ Włochowi Jannikowi Sinnerowi.
Amerykanin natomiast przystąpił już do dwóch pojedynków. W pierwszym z nich pokonał w 59 minut Niemca Alexandra Zvereva, z kolei w półfinale musiał uznać wyższość Hiszpana Carlosa Alcaraza.
Zmagania w Rijadzie to tylko pokazówka, jednak do zgarnięcia są niebotyczne nagrody pieniężne. Zwycięzca zawodów zainkasuje aż sześć milionów dolarów.