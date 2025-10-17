PKO BP Ekstraklasa: Widzew Łódź - Radomiak Radom. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Widzew Łódź - Radomiak Radom to spotkanie w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew Łódź - Radomiak Radom na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30

Zawodnicy Widzewa w dobrym nastroju udali się na przerwę reprezentacyjną, gdyż po dwóch ligowych porażkach z rzędu zdołali pokonać Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 4:2. Łodzianie mają aktualnie na koncie 13 punktów.

 

Radomiak obecnie dobrze się prezentuje - w trzech ostatnich kolejkach zaliczył dwa zwycięstwa i jeden remis. Piłkarze Joao Henriquesa plasują się w środku stawki z dorobkiem 15 "oczek". 

 

W zeszłym sezonie Ekstraklasy ekipy mierzyły się dwukrotnie. Raz triumfował Widzew 3:2, a w drugim starciu padł remis 1:1. 

 

MR, Polsat Sport
