Zawodnicy Widzewa w dobrym nastroju udali się na przerwę reprezentacyjną, gdyż po dwóch ligowych porażkach z rzędu zdołali pokonać Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 4:2. Łodzianie mają aktualnie na koncie 13 punktów.

Radomiak obecnie dobrze się prezentuje - w trzech ostatnich kolejkach zaliczył dwa zwycięstwa i jeden remis. Piłkarze Joao Henriquesa plasują się w środku stawki z dorobkiem 15 "oczek".

W zeszłym sezonie Ekstraklasy ekipy mierzyły się dwukrotnie. Raz triumfował Widzew 3:2, a w drugim starciu padł remis 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew Łódź - Radomiak Radom na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30

MR, Polsat Sport