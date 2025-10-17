Iwanow: Różne misje "eksportowych" przed Ligą Konferencji

Czy w niedzielę przeciw Zagłębiu w Lubinie Legia wystawi najmocniejszy skład? A w czwartek na stadionie Wisły Kraków przeciw Szachtarowi Donieck pojawią się zmiennicy? Bo w kolejną niedzielę na Łazienkowską przyjedzie przecież Lech Poznań. Ten będzie miał w "kościach" lot z Gibraltaru, ale europejski mecz z pewnością łatwiejszy.

Temat niemal maksymalnego "zrotowania" jedenastki na spotkanie pierwszej serii LK wciąż żyje w dyskusjach nie tylko medialnych. Trener Edward Iordanescu długo i dokładnie tłumaczył te decyzje. Broniąc się też faktem, że z Samsunsporem Legia powinna wygrać, będąc zdecydowanie lepszym, a i klika dni później "pierwszym" składem z Górnikiem w Zabrzu stołeczny zespół przegrał jedynie przez indywidualne błędy. Z "Miedziowymi" warszawianie mają doskonały bilans, nie przegrali z Zagłębiem od 2019 roku, ale to tylko historia. Leszek Ojrzyński przygotowuje się pod zestawienie Legii w teorii najmocniejsze. Skoro liga ma być ważniejsza niż puchary, to raczej dopiero przeciw Szachtarowi wyjdzie kilku zawodników tak zwanego drugiego planu. Choć – po pierwsze – już raczej nie w takiej mierze, jak z Turkami.. Porażka w Lubinie? Nie wchodzi w grę. Totalne odpuszczenie meczu z Szachtarem? Ostatnio taki manewr przecież nic nie dał. Nie wierzę, że nawet mając w perspektywie spotkanie z Lechem, trener zdecyduje się na podobną strategię.

Lech po niełatwej wygranej przed dwoma tygodniami w Katowicach będzie próbował zacząć budować nową serię. W ligowym sezonie "Kolejorz" ma na razie tylko takie dwie, a to za mało my myśleć o obronie tytułu. Mimo że po prawdzie, z Bułgarskiej nie płyną głosy, które wywierają na drużynie wewnętrzna presję. Pogoni, która przyjedzie do Wielkopolski, ciągle się uczymy. Jest nowy trener Thomas Thomasberg, ostatnio pracujący w duńskim Midyjland, między innymi z Adamem Buksą. Opiekun "Portowców" jest dopiero na początku swojej nowej drogi, zobaczymy, czy ustawienie przeciw Piastowi Kamila Grosickiego bliżej napastnika było tylko próbą czy będzie stałym pomysłem. Do Lecha po pauzie za czerwoną kartkę wraca Luis Palma i to jest przed tym meczem informacja numer jeden.

Raków przed wyprawą do Ołomuńca ma jeszcze trudniejszą przeszkodę od "Kolejorza". Jedzie na Cracovię. Nie ma tej lidze innego żadnego klubu, który tak często staje ością w gardle drużynie z Częstochowy. Piętnaście meczów to tylko dwie wygrane piłkarzy spod "Jasnej Góry". Zespół Marka Papszuna wreszcie odbił się od dna tabeli, traci już tylko cztery punkty do strefy pucharowej i jest w swoim najlepszym momencie. Przerwa na kadrę nastąpiła dla nich akurat wtedy, gdy zaczęli być "w gazie". Ale: zespół poprawił grę w pressingu, odbiera dużo więcej piłek niż wcześniej, a to w najlepszych okresach Rakowa było przecież bardzo charakterystyczne. Drużyna wróciła więc do ustawień fabrycznych. Zobaczymy, czy będą one funkcjonować po przerwie na kadrę.

Największy spokój jak zawsze panuje w Białymstoku. Nie dość, że "Jaga" jest na drugim miejscu w tabeli to jeszcze przed nią w teorii dość łatwy domowy mecz z Arką Gdynia. Nie słychać też płaczu związanego z brakiem bramkarza numer jeden. Kontuzja Sławomira Abramowicza może dać ekstraklasowy debiut Miłoszowi Piekutowskiemu. Chyba że do pierwszej drużyny zostanie przesunięty Bartłomiej Żynel. Niemal dekadę temu wygrał on Młodzieżową Ligę Mistrzów z RB Salzburg, ale potem jego kariera nie poszła we właściwą stronę. Przed zespołem Adriana Siemieńca w tygodniu atrakcyjny wyjazd do Strasburga. Po Kopenhadze i Sevilli w ubiegłym sezonie wyprawa do Francji jawi się jako kolejny ciekawy kierunek. Czy po wygranej z Arką? Wiele na to wskazuje.