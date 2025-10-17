Sześciu Polaków wystartuje w Hinzenbach w zawodach LGP

Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła wystąpią w ten weekend w zawodach Letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Na normalnym obiekcie w austriackim Hinzenbach odbędą się dwa konkursy indywidualne.

Zawody zostaną przeprowadzone w warunkach hybrydowych, przy użyciu lodowych torów najazdowych. Punkt konstrukcyjny Aigner-Schanze wynosi 85 m, a jej rozmiar - 90 m. Oficjalnym rekordzistą skoczni jest Austriak Gregor Schlierenzauer, który w 2015 roku uzyskał tu 96 m.

Trzykrotnie w zawodach LGP w Hinzenbach triumfował Kubacki (2017, 2019, 2022). Na Aigner-Schanze dwukrotnie wygrywał też Kot (2012, 2016), natomiast Żyła kilka razy stawał na podium. Przed rokiem w Hinzenbach najlepsi okazali się Austriak Daniel Tschofenig oraz Niemiec Andreas Wellinger.

W klasyfikacji generalnej LGP prowadzi Austriak Niklas Bachlinger, który zdobył 362 pkt. Za nim plasują się Japończycy Sakutaro Kobayashi - 317 i Naoki Nakamura - 280. Najwyżej z Polaków, na czwartej pozycji, sklasyfikowany jest Kubacki - 261. Stoch zajmuje szóste miejsce, Kot - siódme, Żyła - 14., a Zniszczoł - 18.

Wielu czołowych zawodników nie startowało regularnie w zawodach LGP i wystąpiło jedynie w próbie przedolimpijskiej w Val di Fiemme w dniach 18-21 września. Wśród nich jest zdobywca Kryształowej Kuli Daniel Tschofenig z Austrii, który uzbierał 116 pkt i ex aequo ze Zniszczołem zajmuje 18. miejsce.

Również w ten weekend w niemieckim Klingenthal odbędzie się finał Letniego Pucharu Kontynentalnego z udziałem siedmiu Polaków: Tymoteusza Amilkiewicza, Klemensa Joniaka, Adama Niżnika, Szymona Sarniaka, Andrzeja Stękały, Kacpra Tomasiaka i Jakuba Wolnego.

Program zawodów LGP w Hinzenbach:

sobota, 18 października

11.15 - oficjalny trening

13.00 - kwalifikacje

14.15 - konkurs indywidualny

niedziela, 19 października

12.15 - kwalifikacje

13.45 - konkurs indywidualny

DD, PAP