PKO PB Ekstraklasa: Cracovia - Raków Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo

Cracovia - Raków Częstochowa to spotkanie w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Cracovia - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek w o 20:15.

Cracovia to jedna z rewelacji tegorocznej PKO BP Ekstraklasy. Piłkarze Luki Elsnera znajdują się obecnie na trzeciej pozycji w ligowej tabeli. W ostatniej kolejce jednak dość niespodziewanie przegrali na wyjeździe z beniaminkiem Arką Gdynia 1:2.

 

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Różne misje "eksportowych" przed Ligą Konferencji

 

Raków Częstochowa nie potrafi w tym sezonie ustabilizować wysokiej formy. Dla drużyny Marka Papszuna zwycięstwo z Motorem Lublin (2:0) było dopiero pierwszym triumfem przed własną publicznością w tym sezonie. "Medaliki" tracą do wirtualnego podium cztery "oczka", jednak wciąż jest to dopiero dziewiąta lokata w ligowej tabeli.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Cracovia - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.

