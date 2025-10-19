Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Relacja live i wynik na żywo

Niedziela 19 października to ostatni dzień tegorocznej edycji XX Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia. To właśnie tego dnia dowiemy się, który zespół sięgnie po ostateczny triumf.

O złote medale powalczą Aluron CMC Warta Zawiercie i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Zespół z Zawiercia w półfinale pokonał PGE GiEK Skrę Bełchatów, natomiast drużyna z Kędzierzyna-Koźla uporała się z mistrzem Niemiec - Berlin Recycling Volleys.

Warto przypomnieć, że XX Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia to ostatni poważny sprawdzian przed startem nowego sezonu PlusLigi. Rywalizacja na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce rozpocznie się w poniedziałek 20 października.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

AA, Polsat Sport