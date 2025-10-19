ATP w Bazylei: Kamil Majchrzak - Ben Shelton. Relacja live i wynik online
Kamil Majchrzak - Ben Shelton to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Bazylei. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Ben Shelton na Polsatsport.pl.
Majchrzak w finale eliminacji do turnieju w Bazylei pokonał 6:4, 7:5 Valentina Royera. Wcześniej Polak okazał się lepszy od Pedro Martineza.
Shelton, który będzie rywalem Majchrzaka w pierwszej rundzie, to obecnie 6. zawodnik rankingu ATP. Zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego zajmuje 75. pozycję.
Amerykanin w swojej karierze trzykrotnie triumfował w turniejach ATP. Majchrzak nadal czeka na swoje pierwsze trofeum tego typu.
