ATP w Bazylei: Kamil Majchrzak - Ben Shelton. Relacja live i wynik online

Majchrzak w finale eliminacji do turnieju w Bazylei pokonał 6:4, 7:5 Valentina Royera. Wcześniej Polak okazał się lepszy od Pedro Martineza.

Shelton, który będzie rywalem Majchrzaka w pierwszej rundzie, to obecnie 6. zawodnik rankingu ATP. Zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego zajmuje 75. pozycję.

Amerykanin w swojej karierze trzykrotnie triumfował w turniejach ATP. Majchrzak nadal czeka na swoje pierwsze trofeum tego typu.

