PKO BP Ekstraklasa: Lech Poznań - Pogoń Szczecin. Relacja live i wynik na żywo

Lech prezentuje obecnie wysoką formę - w swoich czterech ostatnich spotkaniach Ekstraklasy był niepokonany i zdobył osiem punktów, a do tego triumfował w pierwszej serii gier Ligi Konferencji. Podopieczni Nielsa Frederiksena udali się na przerwę reprezentacyjną w dobrych humorach, po zwycięstwie nad GKS-em Katowice 1:0 na krajowym podwórku.

Pogoń w tym sezonie nie prezentuje się najlepiej - zgromadziła do tej pory tylko 13 "oczek" w 11 rozegranych meczach. Piłkarze ze Szczecina w poprzedniej kolejce wygrali na własnym stadionie 2:1 z Piastem Gliwice, po bramkach Mora Ndiaye'a i Kamila Grosickiego. Był to udany debiut Thomasa Thomasberga na ławce trenerskiej "Portowców".

Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

