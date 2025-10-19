Piast prezentuje się w tym sezonie poniżej oczekiwań. Piłkarze Waldemara Fornalika z dorobkiem siedmiu punktów po dziewięciu rozegranych spotkaniach znajdują się na przedostatniej pozycji w tabeli Ekstraklasy. Gliwiczanie do tej pory odnieśli tylko jedno zwycięstwo - w 10. kolejce z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza 4:2.

Lechia również ma na koncie siedem "oczek" (miałaby ich 12, gdyby nie kara nałożona przez Komisję Ligi) i znajduje się na samym końcu ligowej stawki. W ostatnim spotkaniu podopieczni Johna Carvera zremisowali z Wisłą Płock 1:1.

Poprzednie bezpośrednie spotkanie tych ekip zakończyło się zwycięstwem Lechii 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Lechia Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:15.

MR, Polsat Sport