Piłkarze Zagłębia tuż przed przerwą reprezentacyjną przegrali z Radomiakiem Radom 1:3. W ten sposób zakończyli swoją serię spotkań bez porażki, która - licząc Puchar Polski - trwała pięć meczów. Lubinianie w tym sezonie są bardzo skuteczni w ofensywie. Jako jedyni w całej stawce po 11. kolejce mieli zdobytych 21 bramek.

Legia także w poprzedniej serii gier musiała uznać wyższość rywala. Podopieczni Edwarda Iordanescu przegrali z Górnikiem Łęczna 1:3. Trzy dni wcześniej ulegli również drużynie Samsunsporu w Lidze Konferencji. "Wojskowi" plasują się aktualnie w środku ekstraklasowej tabeli z dorobkiem 15 punktów.

Poprzednie bezpośrednie spotkanie tych ekip zakończyło się zwycięstwem warszawskiego zespołu 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

MR, Polsat Sport