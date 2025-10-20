Katarzyna Kawa - Katie Volynets na żywo. WTA w Guangzhou. Relacja live i wynik online

Trwa cykl azjatyckich turniejów tenisowych. W tym tygodniu zawodniczki rywalizują w chińskim Guangzhou, gdzie odbywa się impreza rangi WTA 250.

Do zmagań przystępuje Katarzyna Kawa, która - aby najpierw znaleźć się w głównej drabince - musiała przebrnąć przez dwustopniowe eliminacje. W nich po zaciętych bataliach odprawiła odpowiednio reprezentantkę gospodarzy Xinyu Gao (0:6, 6:4, 7:5) i pochodzącą z Hong Kongu Hong Yi Cody Wong (5:7, 7:6(5), 6:4).

W pierwszej rundzie właściwych zmagań przeciwniczką Polki jest Katie Volynets. Amerykanka to również kwalifikantka. Pokonała wcześniej kolejno Czeszkę Dominikę Salkovą (6:2, 7:5) oraz Tajkę Lanlanę Tararudee (6:2, 4:6, 6:4).

Dla Kawy i Volynets to pierwszy bezpośredni pojedynek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Kawa - Katie Volynets na Polsatsport.pl.