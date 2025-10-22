Betclic 2 Liga: Zagłębie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko-Biała. Relacja live i wynik na żywo

Zagłębie z dorobkiem 18 punktów znajduje się w środku stawki Betclic 2 Ligi. Podopieczni Marka Gołębiewskiego wygrali do tej pory pięć meczów, trzy zremisowali, a cztery przegrali. W poprzedniej kolejce piłkarze z Sosnowca ulegli Stali Stalowa Wola 0:2.

Podbeskidzie plasuje się w tabeli tuż pod swoim przeciwnikiem, mając na koncie o jedno "oczko" mniej. Zawodnicy z Bielska-Białej w swoim ostatnim spotkaniu pokonali Świt Szczecin 1:0. Bramkę na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie gry zdobył Marcin Biernat.

Poprzednie bezpośrednie starcie tych ekip o punkty zakończyło się bezbramkowym remisem.

Relacja live i wynik na żywo meczu meczu Zagłębie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

MR, Polsat Sport