Betclic 2 Liga: Zagłębie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko-Biała. Relacja live i wynik na żywo
Zagłębie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko-Biała to zaległe spotkanie w ramach 12. kolejki Betclic 2 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu meczu Zagłębie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.
Zagłębie z dorobkiem 18 punktów znajduje się w środku stawki Betclic 2 Ligi. Podopieczni Marka Gołębiewskiego wygrali do tej pory pięć meczów, trzy zremisowali, a cztery przegrali. W poprzedniej kolejce piłkarze z Sosnowca ulegli Stali Stalowa Wola 0:2.
Podbeskidzie plasuje się w tabeli tuż pod swoim przeciwnikiem, mając na koncie o jedno "oczko" mniej. Zawodnicy z Bielska-Białej w swoim ostatnim spotkaniu pokonali Świt Szczecin 1:0. Bramkę na wagę zwycięstwa w doliczonym czasie gry zdobył Marcin Biernat.
Poprzednie bezpośrednie starcie tych ekip o punkty zakończyło się bezbramkowym remisem.
Relacja live i wynik na żywo meczu meczu Zagłębie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.