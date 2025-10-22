KGHM Zagłębie Lubin - KPR Gminy Kobierzyce. ORLEN Superliga kobiet. Relacja live i wynik na żywo

Starcie drużyn KGHM Zagłębie Lubin i KPR Gminy Kobierzyce to hit 7. kolejki ORLEN Superligi kobiet. Aktualne mistrzynie Polski podejmują na własnym parkiecie trzeci zespół poprzedniego sezonu.

Obecnie Zagłębie również przewodzi w tabeli z dorobkiem 18 punktów. Kobierzyce natomiast plasują się na czwartej pozycji z dziewięcioma "oczkami" na koncie.

Ekipa gospodyń jest jeszcze niepokonana w dotychczasowych sześciu meczach tej edycji ORLEN Superligi kobiet. Gościnie mają dwa spotkania mniej - odniosły trzy triumfy i raz musiały uznać wyższość rywalek.

Relacja live i wynik na żywo meczu KGHM Zagłębie Lubin - KPR Gminy Kobierzyce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.