KGHM Zagłębie Lubin - KPR Gminy Kobierzyce. ORLEN Superliga kobiet. Relacja live i wynik na żywo

Julian CieślakPiłka ręczna

KGHM Zagłębie Lubin - KPR Gminy Kobierzyce to spotkanie 7. kolejki ORLEN Superligi kobiet. Relacja live i wynik na żywo meczu KGHM Zagłębie Lubin - KPR Gminy Kobierzyce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Starcie drużyn KGHM Zagłębie Lubin i KPR Gminy Kobierzyce to hit 7. kolejki ORLEN Superligi kobiet. Aktualne mistrzynie Polski podejmują na własnym parkiecie trzeci zespół poprzedniego sezonu.

 

Obecnie Zagłębie również przewodzi w tabeli z dorobkiem 18 punktów. Kobierzyce natomiast plasują się na czwartej pozycji z dziewięcioma "oczkami" na koncie.

 

Ekipa gospodyń jest jeszcze niepokonana w dotychczasowych sześciu meczach tej edycji ORLEN Superligi kobiet. Gościnie mają dwa spotkania mniej - odniosły trzy triumfy i raz musiały uznać wyższość rywalek.

 

KGHM ZAGŁĘBIE LUBINKPR GMINY KOBIERZYCEORLEN SUPERLIGAORLEN SUPERLIGA KOBIETPIŁKA RĘCZNA

