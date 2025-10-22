Pod Jasną Górą najpoważniejsza zmiana nastąpiła na pozycji rozgrywającego - z klubem rozstał się Quinn Isaacson. W Częstochowie zagra za to legendarny Luciano De Cecco. Kolejnym interesującym transferem jest pozyskanie Jakuba Nowaka z Lechii Tomaszów Mazowiecki. Środkowy był odkryciem tegorocznego sezonu reprezentacyjnego, a po debiucie w kadrze, zadebiutuje również w rozgrywkach PlusLigi.

Z Norwidem rozstał się także trener Cezar Douglas Silva z Brazylii. Jego miejsce zajął hiszpański szkoleniowiec Guillermo Falasca - brat przedwcześnie zmarłego Miguela Angela Falaski.

W Lublinie również udało się zachować trzon mistrzowskiej drużyny. Z zespołem pożegnało się tylko trzech siatkarzy; pozostało w nim 11 graczy z zeszłego sezonu, wśród nich największa gwiazda PlusLigi - Wilfredo Leon.

Najważniejsza zmiana zaszła na stanowisku trenera. Z lubelskim zespołem po dwóch latach współpracy rozstał się Massimo Botti, który poprowadzi Asseco Resovię. Jego miejsce zajął słynny Stephane Antiga, który po sześciu latach pracy w siatkówce kobiet i sukcesach z rzeszowskim Developresem, znów poprowadzi męską drużynę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport