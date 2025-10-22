To mecz, o którym będzie się mówić latami. Legia gotowa na starcie z ukraińskim gigantem

Mecz w cieniu zamieszania w Legii



Dla Legii to niezwykle ważny mecz. Na otwarcie europejskich pucharów przegrała bowiem u siebie 0:1 z Samunsporem. To sprawia, że margines błędu niebezpiecznie się skurczył. Warszawianie potrzebują zwycięstw, aby włączyć się do walki o awans do fazy pucharowej.

Sytuacji nie ułatwia fakt, że w poniedziałek 20 października Edward Iordanescu podobno podał się do dymisji i nie wiadomo, czy poprowadzi zespół przeciwko Szachtarowi. Władze Legii oraz piłkarze do końca nie będą wiedzieli, jak potoczy się ta sytuacja. Mecz z ukraińskim potentatem odbędzie się w cieniu wielkiego zamieszania.

Grali ze sobą blisko dwie dekady temu



Historia bezpośrednich pojedynków nie jest długa. Zespoły te mierzyły się w dwumeczu eliminacji Ligi Mistrzów w sezonie 2006/2007. Wówczas dwa razy wygrał Szachtar:

· najpierw u siebie 1:0

· później na wyjeździe 3:2.

Za grę Legii w tym ostatnim starciu odpowiadał Dariusz Wdowczyk, a dublet ustrzelił Piotr Włodarczyk. Dwie dekady to jednak w piłce nożnej cała epoka, dlatego w czwartkowy wieczór spotkają się zupełnie inne drużyny.

Spotkanie obędzie się w Krakowie. Czy Legia to wykorzysta?



Ze względu na konflikt zbrojny na Ukrainie, spotkanie odbędzie się na neutralnym terenie. Szachtar Donieck swoje mecze w europejskich pucharach rozgrywa na Stadionie Miejskim w Krakowie, na którym na co dzień gra pierwszoligowa Wisła Kraków.

Z perspektywy Legii pojawia się więc szansa na to, że to jej kibice zdominują doping na trybunach. Czy okażą się 12. zawodnikiem klubu i natchną go do ważnego zwycięstwa? Legia musi odmienić coś w swojej grze, jeżeli nie chce przedwcześnie pożegnać się z europejskimi pucharami.

Szachtar jest faworytem ekspertów. Gdzie oglądać ten mecz?



Spotkanie Szachtar-Legia rozpocznie się w czwartek 23 października o 18:45, a transmisja z meczu wraz z bogatym studiem eksperckim prowadzona będzie przez telewizję Polsat.

Zdaniem ekspertów piłkarskich to ukraiński gigant jest faworytem do zwycięstwa. Legia ma jednak swoje argumenty i postara się o wygraną. Jeżeli to się uda, jej kibice nie zapomną tego występu przez lata. O wszystkim przekonamy się w czwartkowy wieczór.

Transmisja meczu Szachtar Donieck - Legia Warszawa w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

Polsat Sport