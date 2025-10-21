Liga Konferencji: Szachtar Donieck - Legia Warszawa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Legia Warszawa w drugiej kolejce Ligi Konferencji UEFA zmierzy się z Szachtarem Donieck. Stołeczni, po domowej porażce z Samsunsporem, liczą na pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach. Gdzie obejrzeć mecz Szachtar - Legia? O której godzinie? Transmisja w czwartek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Transmisja meczu Szachtar Donieck - Legia Warszawa od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Ostatnie tygodnie nie są dla legionistów udane - przegrali dwa wyjazdowe spotkania ligowe z rzędu, odpowiednio z Górnikiem Zabrze (1:3) i Zagłębiem Lubin (1:3). Takie rezultaty sprawiły, że Legia w ligowej tabeli zajmuje dopiero dziewiąte miejsce i traci do pierwszej Jagiellonii dziewięć oczek.

Podobnie sytuacja wygląda w Lidze Konferencji UEFA - tu również warszawski klub na razie rozczarowuje. Edward Iordanescu w meczu z Samsunsporem wystawił dość eksperymentalny skład, który nie zdał egzaminu - Legia przegrała z turecką drużyną przed własną publicznością 0:1. Zdaje się, że najbliższe spotkania będą kluczowe dla posady rumuńskiego szkoleniowca.

 

Dużo lepiej w ostatnim czasie radzi sobie Szachtar Donieck. Podopieczni Ardy Turana są w czołówce ligi ukraińskiej i, w odróżnieniu od Legii, zainkasowali w pierwszej kolejce Ligi Konferencji UEFA trzy punkty. Ukraińcy na wyjeździe pokonali szkockie Aberdeen 3:2.

Czwartkowe spotkanie zostanie rozegrane na Stadionie Miejskim im. H. Reymana w Krakowie.

Szachtar - Legia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Szachtar Donieck - Legia Warszawa w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

