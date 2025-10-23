Jagiellonia świetnie zainaugurowała tegoroczne rozgrywki Ligi Konferencji. Piłkarze Adriana Siemieńca pokonali na własnym stadionie Hamrun Spartans 1:0. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Jesus Imaz. Zawodnicy z Białegostoku mieli wiele okazji, by ich zwycięstwo było bardziej okazałe, lecz szwankowała skuteczność.

ZOBACZ TAKŻE: Transfer medyczny w Ekstraklasie! Duże nazwisko w Zagłębiu

W Ekstraklasie "Duma Podlasia" radzi sobie fantastycznie. Jest liderem tabeli, mając na koncie 24 punkty. Ostatni raz przegrała spotkanie 18 lipca - w pierwszej kolejce z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Od tamtego spotkania żadna drużyna nie dała rady pokonać białostoczan.

Strasbourg - kolejny rywal polskiej ekipy, jest drużyną z wyższej półki. W pierwszej kolejce Ligi Konferencji zawodnicy Liama Roseniora pokonali na wyjeździe Slovan Bratysława 2:1. W lidze francuskiej spisują się znakomicie - plasują się na trzecim miejscu, a w ostatnim ligowym starciu zremisowali 3:3 z PSG - triumfatorem Ligi Mistrzów.

Relacja live i wynik na żywo meczu RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek w czwartek 18:45.

MR, Polsat Sport