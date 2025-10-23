Liga Konferencji: SK Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo

Raków świetnie rozpoczął zmagania w tej edycji Ligi Konferencji. Podopieczni Marka Papszuna pokonali rumuńską Universitateę Craiova, triumfując 2:0. Bramki na wagę trzech punktów zdobyli Tomasz Pieńko i Oskar Repka.

W Ekstraklasie "Medaliki" prezentują się jednak poniżej oczekiwań. Z dorobkiem 14 punktów plasują się w środku stawki. Częstochowianie w 11 rozegranych meczach zanotowali cztery zwycięstwa, dwa remisy i pięć porażek. W poprzedniej kolejce musieli uznać wyższość Cracovii, przegrywając 0:2.

Sigma rozpoczęła walkę w europejskich pucharach od porażki. Piłkarze Tomasa Janotki ulegli Fiorentinie 0:2. W lidze czeskiej także radzą sobie przeciętnie. Zawodnicy z Ołomuńca mają na koncie 19 punktów i znajdują się na piątej pozycji w tabeli, wygrywając tylko jeden z ostatnich pięciu spotkań.

Relacja live i wynik na żywo meczu SK Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 21:00.

MR, Polsat Sport