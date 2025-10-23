Liga Mistrzów: Orlen Wisła Płock - Barcelona. Relacja live i wynik na żywo

Piłka ręczna

Orlen Wisła Płock i Barcelona zmierzą się w meczu Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Który zespół będzie górą w tym spotkaniu? Relacja live i wynik na żywo meczu Orlen Wisła Płock - Barcelona od godz. 20:45 na Polsatsport.pl.

Czas na starcie gigantów tegorocznej Ligi Mistrzów! W grupie B zobaczymy starcie Orlen Wisły Płock i Barcelony, czyli trzeciej i drugiej drużyny w tabeli.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zmiany w Ekstraklasie! Polski klub ogłosił nowego trenera


Zarówno Barcelona jak i Orlen Wisła Płock przegrały tylko raz. Obie ekipy poniosły porażkę w meczach z SC Magdeburg i wydaje się, że po pięciu kolejkach będą walczyć o drugie miejsce gwarantujące grę w ćwierćfinale. Tym bardziej stawka czwartkowego meczu wydaje się wysoka.


Relacja live i wynik na żywo meczu Orlen Wisła Płock - Barcelona od godz. 20:45 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA MISTRZÓWPIŁKA RĘCZNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 