Czas na starcie gigantów tegorocznej Ligi Mistrzów! W grupie B zobaczymy starcie Orlen Wisły Płock i Barcelony, czyli trzeciej i drugiej drużyny w tabeli.

Zarówno Barcelona jak i Orlen Wisła Płock przegrały tylko raz. Obie ekipy poniosły porażkę w meczach z SC Magdeburg i wydaje się, że po pięciu kolejkach będą walczyć o drugie miejsce gwarantujące grę w ćwierćfinale. Tym bardziej stawka czwartkowego meczu wydaje się wysoka.



Relacja live i wynik na żywo meczu Orlen Wisła Płock - Barcelona od godz. 20:45 na Polsatsport.pl.

