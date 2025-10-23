Polka w ćwierćfinale! Trudny mecz na start

W singlu wystąpiła Katarzyna Kawa, która do turnieju głównego awansowała z eliminacji, ale w 1. rundzie przegrała z inna kwalifikantką, Amerykanką Katie Volynets 6:4, 2:6, 2:6.

Piter i Tjen jeszcze nie wiedzą, z kim zmierzą się w ćwierćfinale. Ich przeciwniczki wyłoni starcie Quinn Gleason/Jelena Pridankina - Camila Osorio/Yafan Wang.

Wynik 1. rundy debla:

Katarzyna Piter, Janice Tjen (Polska, Indonezja) - Leolia Jeanjean, Kristina Mladenovic (Francja) 5:7, 6:4, 10-6.

