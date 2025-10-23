Polka w ćwierćfinale! Trudny mecz na start

Tenis

Katarzyna Piter i Indonezyjka Janice Tjen pokonały grające z "dziką kartą" Francuzki Leolię Jeanjean i Kristinę Mladenovic 5:7, 6:4, 10-6 w pierwszej rundzie debla turnieju tenisistek WTA 250 na kortach twardych w Kantonie.

Polka w ćwierćfinale! Trudny mecz na start
fot. PAP
Katarzyna Piter w ćwierćfinale

W singlu wystąpiła Katarzyna Kawa, która do turnieju głównego awansowała z eliminacji, ale w 1. rundzie przegrała z inna kwalifikantką, Amerykanką Katie Volynets 6:4, 2:6, 2:6.

 

Piter i Tjen jeszcze nie wiedzą, z kim zmierzą się w ćwierćfinale. Ich przeciwniczki wyłoni starcie Quinn Gleason/Jelena Pridankina - Camila Osorio/Yafan Wang.

 

Wynik 1. rundy debla:

 

Katarzyna Piter, Janice Tjen (Polska, Indonezja) - Leolia Jeanjean, Kristina Mladenovic (Francja) 5:7, 6:4, 10-6.

PAP
KATARZYNA PITERTENISTURNIEJE ATP I WTA
