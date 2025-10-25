Betclic 1 Liga: Śląsk Wrocław - Górnik Łęczna. Relacja live i wynik na żywo

Śląsk Wrocław - Górnik Łęczna to spotkanie w ramach 14. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

Śląsk, który w ubiegłym sezonie występował w Ekstraklasie, ma na koncie 24 punkty i dalej jest w grze o powrót na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. W poprzedniej kolejce piłkarze z Wrocławia pokonali Stal Mielec 2:1, a przed przerwą reprezentacyjną ulegli na wyjeździe Zniczowi Pruszków 1:2.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zmiany w Ekstraklasie! Polski klub ogłosił nowego trenera

 

Górnik znajduje się na drugim biegunie ligowej tabeli. Zawodniczy z Łęcznej w tym sezonie triumfowali tylko raz, siedem razy dzielili się punktami z przeciwnikiem, a w pięciu spotkaniach musieli uznać wyższość rywali. W ostatnim meczu podopieczni Macieja Stolarczyka zremisowali ze wspomnianym wcześniej Zniczem 1:1.

 

MR, Polsat Sport
