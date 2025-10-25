Śląsk, który w ubiegłym sezonie występował w Ekstraklasie, ma na koncie 24 punkty i dalej jest w grze o powrót na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. W poprzedniej kolejce piłkarze z Wrocławia pokonali Stal Mielec 2:1, a przed przerwą reprezentacyjną ulegli na wyjeździe Zniczowi Pruszków 1:2.

ZOBACZ TAKŻE: Zmiany w Ekstraklasie! Polski klub ogłosił nowego trenera

Górnik znajduje się na drugim biegunie ligowej tabeli. Zawodniczy z Łęcznej w tym sezonie triumfowali tylko raz, siedem razy dzielili się punktami z przeciwnikiem, a w pięciu spotkaniach musieli uznać wyższość rywali. W ostatnim meczu podopieczni Macieja Stolarczyka zremisowali ze wspomnianym wcześniej Zniczem 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

MR, Polsat Sport