Dreszczowiec w półfinale! Polska tenisistka zagra o tytuł
Katarzyna Piter i Janice Tjen awansowały do finału turnieju WTA w Guangzhou! Polsko-indonezyjska para pokonała po emocjonującym starciu Filipinkę Alexandrę Ealę i Ukrainkę Nadię Kiczenok.
Katarzyna Piter i Janice Tjen w półfinale turnieju rangi WTA 250 w Guangzhou rywalizowały z Alexandrą Ealą i Nadią Kiczenok. Pierwszy set spotkania był wyjątkowy - każdy z 12 gemów kończył się przełamaniem. Wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku. W nim Piter i Tjen prowadziły 4:1, by przegrać 4:7.
W drugiej partii Eala i Kiczenok poszły za ciosem i odskoczyły na 2:0. Polsko-indonezyjska dwójka nie złożyła jednak broni, zniwelowała różnicę, a następnie odjechała na 4:2. Piter i Tjen nie oddały korzystnego rezultatu już do końca, wyrównując stan całego meczu.
W super-tie breaku Polka i Indonezyjka znów prowadziły 4:1. Tym razem nie wypuściły takiego wyniku i triumfowały 10:5, meldując się w finale Guangzhou Open.
O tytuł w chińskiej imprezie Piter i Tjen zmierzą się z Eudice Chong z Hong Kongu i En Shuo Liang z Tajwanu.
Katarzyna Piter/Janice Tjen - Alexandra Eala/Nadia Kiczenok 6:7(4), 6:3, 10:5