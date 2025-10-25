Dreszczowiec w półfinale! Polska tenisistka zagra o tytuł

Katarzyna Piter i Janice Tjen w półfinale turnieju rangi WTA 250 w Guangzhou rywalizowały z Alexandrą Ealą i Nadią Kiczenok. Pierwszy set spotkania był wyjątkowy - każdy z 12 gemów kończył się przełamaniem. Wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku. W nim Piter i Tjen prowadziły 4:1, by przegrać 4:7.

W drugiej partii Eala i Kiczenok poszły za ciosem i odskoczyły na 2:0. Polsko-indonezyjska dwójka nie złożyła jednak broni, zniwelowała różnicę, a następnie odjechała na 4:2. Piter i Tjen nie oddały korzystnego rezultatu już do końca, wyrównując stan całego meczu.

W super-tie breaku Polka i Indonezyjka znów prowadziły 4:1. Tym razem nie wypuściły takiego wyniku i triumfowały 10:5, meldując się w finale Guangzhou Open.

O tytuł w chińskiej imprezie Piter i Tjen zmierzą się z Eudice Chong z Hong Kongu i En Shuo Liang z Tajwanu.

Katarzyna Piter/Janice Tjen - Alexandra Eala/Nadia Kiczenok 6:7(4), 6:3, 10:5