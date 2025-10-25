Polski tenisista w finale prestiżowego turnieju! Wystarczyły dwa sety

Jan Zieliński i Adam Pavlasek w świetnym stylu zameldowali się w najlepszej czwórce turnieju rangi ATP 500 w Bazylei. O awans do wielkiego finału mierzyli się z Rohanem Bopanną i Benem Sheltonem.

W spotkanie lepiej weszli Indus i Amerykanin, którzy przełamali na 2:1, a następnie potwierdzili to przy własnym serwisie. Polsko-czeska para odrobiła jednak straty w ostatnim możliwym momencie - wyrównując na 5:5.

Ostatecznie pierwsza partia rozstrzygnęła się w tie-breaku. W nim od stanu 2:2 całkowicie kontrolę przejęli Zieliński i Pavlasek, którzy triumfowali 7:2.

Druga odsłona przebiegała pod dyktando serwujących. Panowie grali gem za gem, a pierwsze przełamanie zobaczyliśmy w kluczowym momencie - na 6:5 odskoczyli Zieliński i Pavlasek, a kilka minut później zamknęli rywalizację, meldując się w finale imprezy w Bazylei.

Jan Zieliński/Adam Pavlasek - Rohan Bopanna/Ben Shelton 7:6(2), 7:5