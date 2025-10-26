Asseco Resovia Rzeszów - Energa Trefl Gdańsk na żywo. PlusLiga. Relacja live i wynik online
Asseco Resovia Rzeszów - Energa Trefl Gdańsk to spotkanie 2. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.
Rozgrywki PlusLigi rozpędzają się na dobre. W spotkaniu 2. kolejki Asseco Resovia Rzeszów podejmuje we własnej hali Energa Trefl Gdańsk.
W pierwszej serii meczów oba zespoły odniosły zwycięstwo. Podopieczni Massimo Bottiego okazali się lepsi wynikiem 3:1 od Ślepska Malow Suwałki, natomiast ekipa prowadzona przez Mariusza Sordyla pokonała po tie-breaku Barkom Każany Lwów.
W zeszłym sezonie Resovia dwukrotnie mierzyła się z Treflem. W obu potyczkach 3:2 triumfowała drużyna z Rzeszowa.
