Asseco Resovia Rzeszów - Energa Trefl Gdańsk na żywo. PlusLiga. Relacja live i wynik online

Julian CieślakSiatkówka

Asseco Resovia Rzeszów - Energa Trefl Gdańsk to spotkanie 2. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Rozgrywki PlusLigi rozpędzają się na dobre. W spotkaniu 2. kolejki Asseco Resovia Rzeszów podejmuje we własnej hali Energa Trefl Gdańsk.

 

ZOBACZ TAKŻE: Fornal górą w "polskim meczu" w Turcji. Znów utarł nosa rodakowi

 

W pierwszej serii meczów oba zespoły odniosły zwycięstwo. Podopieczni Massimo Bottiego okazali się lepsi wynikiem 3:1 od Ślepska Malow Suwałki, natomiast ekipa prowadzona przez Mariusza Sordyla pokonała po tie-breaku Barkom Każany Lwów.

 

W zeszłym sezonie Resovia dwukrotnie mierzyła się z Treflem. W obu potyczkach 3:2 triumfowała drużyna z Rzeszowa.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Przejdź na Polsatsport.pl
ASSECO RESOVIA RZESZÓWENERGA TREFL GDAŃSKPLUSLIGAPLUSLIGA 2025/26SIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 