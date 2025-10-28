Walia - Polska. Relacja live i wynik na żywo

Podopieczne Niny Patalon przystępują do meczu towarzyskiego z Walią, który zakończy październikowe zgrupowanie. W przyszłym roku "Biało-Czerwone" przystąpią do rywalizacji w dywizji A Ligi Narodów, teraz jest zatem czas, by spróbować różnych wariantów gry i przygotować się jak najlepiej do tych rozgrywek.





Polki w Gdańsku, przy rekordowej publiczności, zremisowały z Holenderkami 0:0 i zebrały sporo pochwał. Zdołały zremisować z wyżej notowanymi rywalkami bez swoich liderek - Ewy Pajor i Pauliny Dudek, które są kontuzjowane.





Relacja live i wynik na żywo z meczu towarzyskiego Walia - Polska kobiet od godziny 20:45 na Polsatsport.pl.

ST, Polsat Sport