Mistrzostwa Polski Teqball 2025: Poznaliśmy zwycięzców

Partnerem strategicznym wydarzenia zostało Województwo Małopolskie, co podkreśla regionalne wsparcie dla wydarzenia w Krakowie.

Turniej został zorganizowany w ramach 3-dniowego wydarzenia i trwał od 22 do 24 października. Oprócz samych zawodów, w ramach programu odbyły się także liczne warsztaty i animacje dla dzieci.



„Tegoroczne Mistrzostwa Polski w Teqballu 2025 to prawdziwe święto naszego sportu i dowód na to, jak dynamicznie rozwija się teqball w naszym kraju. Poziom rywalizacji był niezwykle wysoki – zawodnicy pokazali nie tylko znakomite umiejętności techniczne, ale też ogromne zaangażowanie, pasję i ducha fair play. Jestem dumny z całej społeczności teqballowej – zawodników, trenerów, sędziów, organizatorów i kibiców, którzy tworzą tę wyjątkową atmosferę. Polska scena teqballa rośnie w siłę, a sukcesy naszych reprezentantów na arenie międzynarodowej są najlepszym dowodem na to, że idziemy w dobrym kierunku” – powiedział Krzysztof Ochędalski, Prezes Polskiego Związku Teqball.

Dni zawodów upłynęły pod znakiem intensywnych meczów grupowych oraz fazy pucharowej. Ostatecznie w piątek rozegrano mecze półfinałowe, spotkania o 3. miejsce oraz finały, po których odbyła się ceremonia medalowa.

Zawodnicy walczyli nie tylko o tytuły dla najlepszych w kraju, lecz także o miejsca w reprezentacji, która będzie reprezentować Polskę na światowej arenie.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia – partnerom, sponsorom i samorządom. Razem budujemy przyszłość teqballa w Polsce i jestem przekonany, że kolejne lata przyniosą nam jeszcze więcej sportowych emocji i powodów do dumy” – zakończył Ochędalski.



Singiel mężczyzn

1. Marek Pokwap (awans na mistrzostwa świata)

2. Grzegorz Staśkiewicz

3. Stefan Orłowski

Singiel kobiet

1. Paulina Łężak (awans na mistrzostwa świata)

2. Żaneta Cygora

3. Agnieszka Żmudzka

Debel mężczyzn

1. Adrian Duszak/Marek Pokwap (awans na mistrzostwa świata)

2. Bartłomiej Frańczuk/Stefan Orłowski

3. Piotr Pinkiewicz/Patryk Kamiński

Debel kobiet

1. Alicja Bartnicka/Żaneta Cygora (awans na mistrzostwa świata)

2. Paulina Łężak/Ewa Kamińska

3. Angelika Puchalska/Kinga Podżunas

Debel mieszany

1. Alicja Bartnicka/Adrian Duszak (awans na mistrzostwa świata)

2. Ewa Kamińska/Patryk Kamiński

3. Agnieszka Żmudzka/Piotr Pinkiewicz

Turniej w Krakowie był potwierdzeniem, że polski teqball rozwija się dynamicznie - zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Wybór Krakowa jako miejsca imprezy - miasta z doświadczeniem w organizacji wydarzeń teqballowych i sportowych - należy postrzegać jako mądrą decyzję, która buduje prestiż tej dyscypliny w Polsce.

Sam fakt, iż mistrzostwa Polski pełniły funkcję eliminacji do mistrzostw świata, zwiększa ich rangę i motywację zawodników — w praktyce stały się ważnym krokiem w drodze do międzynarodowej rywalizacji.

Na trybunach mogliśmy zobaczyć mnóstwo dzieci w okolicznych szkół, a także postacie zasłużone dla polskiego sportu – Michał Listkiewicz (były prezes PZPN i sędzia mistrzostw świata), Henryk Kasperczak (brązowy medalista mistrzostw świata oraz wybitny trener), Janusz Kozioł (Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Sportu) oraz Dariusz Dudek (były piłkarz m.in. Legii Warszawa oraz trener piłkarski).

„Teqball to sport młody, dynamiczny, ale już teraz widać w nim tę samą elegancję i polot, które przez dziesięciolecia budowały prestiż polskiej piłki nożnej. Nawet nasi sędziowie teqballowi, stojący z boku za pięknym stołem, przypominają mi najlepszych arbitrów piłkarskich, którzy nie tylko doskonale znają przepisy gry, ale również dbają o to, żeby mecze toczyły zgodnie z duchem gry. Wierzę, że gdyby dziś żył Kazimierz Górski, z uśmiechem i uznaniem spoglądałby na teqball. Pan Kazimierz zawsze mówił, że piłka nożna to gra wymagająca inteligencji i refleksu — a teqball właśnie te cechy rozwija. Jestem przekonany, że potraktowałby go jako znakomite narzędzie treningowe dla piłkarzy, pozwalające im doskonalić czucie piłki, precyzję i refleks” – dodał Michał Listkiewicz, Prezes Honorowy Polskiego Związku Teqball.

Mistrzostwa Polski Teqball 2025 były znaczącym wydarzeniem w teqballowym kalendarzu na świecie. Dla polskiego środowiska teqballu to sygnał: idziemy w dobrą stronę — zarówno jeśli chodzi o wyniki sportowe, jak i organizację. Teraz najważniejsze będzie, aby dobrze zaprezentować się na mistrzostwach świata, które zostaną rozegrane w dniach: 3-7 grudnia w Rumunii. Polska jest jednym z najbardziej utytułowanych krajów w historii teqballu i regularnie przywozi medale z najważniejszych imprez.

