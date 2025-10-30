Kosa na Kosę - 31.10. Transmisja TV i stream online

Kosa na Kosę to autorski program Romana i Jakuba Koseckich. Ojciec z synem co tydzień omawiają najważniejsze piłkarskie wydarzenia.

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Goncalo Feio wrócił do PKO BP Ekstraklasy

Koseccy porozmawiają o spotkaniach Pucharu Polski. Wrócą też do El Clasico, skupiając się na zachowaniu Lamine Yamala oraz Viniciusa Jr. Wspomną również o sytuacji Lechii Gdańsk.

Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.