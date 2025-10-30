Kosa na Kosę - 31.10. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Jak co piątek zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka programu Kosa na Kosę. O której godzinie? Gdzie oglądać? Sprawdź poniżej.

Grafika z napisem "Kosa na Kosę" i dwoma zbliżeniami na twarze mężczyzn, zapowiadająca wydarzenie sportowe.
fot. Polsat Sport

Kosa na Kosę to autorski program Romana i Jakuba Koseckich. Ojciec z synem co tydzień omawiają najważniejsze piłkarskie wydarzenia. 

 

Koseccy porozmawiają o spotkaniach Pucharu Polski. Wrócą też do El Clasico, skupiając się na zachowaniu Lamine Yamala oraz Viniciusa Jr. Wspomną również o sytuacji Lechii Gdańsk.

 

Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

