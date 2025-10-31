ATP w Paryżu: Daniił Miedwiediew - Alexander Zverev. Relacja live i wynik na żywo

Turniej ATP Masters 1000 Paris wkracza w fazę ćwierćfinałów. W jednym z nich naprzeciw siebie staną Daniił Miedwiediew i Alexander Zverev.





Rosjanin w poprzedniej rundzie stoczył niezwykle ciężki bój z Włochem Lorenzo Sonego. Ostatecznie, po blisko trzech godzinach walki, zwyciężył 3:6, 7:6(5), 6:4. Były lider światowego rankingu z pewnością nie zaliczy tego sezonu do udanych, ale kilkanaście dni temu udało mu się wygrać turniej ATP 250 w Ałmatach. Był to dla Miedwiediewa pierwszy tytuł od maja 2023 roku, kiedy triumfował na kortach w Rzymie.





Zverev w minionej rundzie nie miał takich problemów jak jego piątkowy rywal. Niemiec ograł Alejandro Davidovicha Fokinę 6:2, 6:4. Większe komplikacje miały miejsce w meczu drugiej rundy przeciwko Camilo Ugo Carabelliemu. Trzeci tenisista rankingu ATP przegrał pierwszą partię, ale ostatecznie zdołał pokonać Argentyńczyka 6:7(5), 6:1, 7:5. Warto wspomnieć, że Niemiec broni w Paryżu tytułu wywalczonego przed rokiem - pokonał on wtedy w finale reprezentanta gospodarzy, Ugo Humberta, 6:2, 6:2.





Miedwiediew i Zverev mają bogatą historię rywalizacji. Piątkowe starcie będzie ich dwudziestym trzecim (!) pojedynkiem. W bezpośrednich konfrontacjach wyraźnie lepszy jest Rosjanin, który pokonywał Niemca piętnaście razy.





ST, Polsat Sport