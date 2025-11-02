Chrobry to jedna z rewelacji tego sezonu, jeszcze w zeszłej kampanii do końca walczyli o utrzymanie, natomiast obecnie są na czwartym miejscu w ligowej stawce. Podopieczni Łukasza Becelli są w znakomitej formie - wygrali cztery ostatnie spotkania, tracąc przy tym zaledwie jedną bramkę. Od głogowian mniej bramek w lidze stracił tylko ich niedzielny rywal.





Wisła zdaje się pewnie zmierzać po awans do PKO BP Ekstraklasy. "Biała Gwiazda" przoduje praktycznie we wszystkich możliwych statystkach i nad trzecią Pogonią Grodzisk Mazowiecki ma dziesięć "oczek" przewagi. Zawodnicy Mariusza Jopa przegrali w tym sezonie tylko raz, pod koniec sierpnia ulegli na wyjeździe Miedzi Legnica 0:2. Tak jak Wisła wyraźnie prowadzi w ligowej tabeli, tak jej snajper Angel Rodado przewodzi w wyścigu po koronę króla strzelców, Hiszpan ma już na koncie czternaście trafień.





W poprzednim starciu obu zespołów górą była drużyna z Krakowa, która wygrała z Chrobrym 2:1 w meczu 27. kolejki ubiegłego sezonu Betclic 1. Ligi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - Wisła Kraków na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o godzinie 14:30.

ST, Polsat Sport