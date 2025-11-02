Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime. ATP w Paryżu. Relacja live i wynik online

Czas na najważniejsze rozstrzygnięcie imprezy rangi ATP Masters 1000 w Paryżu. W wielkim finale naprzeciwko siebie stają turniejowa "2" Jannik Sinner i rozstawiony z numerem 9. Felix Auger-Aliassime.

Włoch w imponującym stylu przebrnął poprzednie fazy zmagań w Bercy. Wyeliminował odpowiednio Belga Zizou Bergsa (6:4, 6:2), Argentyńczyka Francisco Cerundolo (7:5, 6:1), Amerykanina Bena Sheltona (6:3, 6:3) i Niemca Alexandra Zvereva, którego wręcz posłał na deski, triumfując 6:0, 6:1.

Kanadyjczyk natomiast miał spore problemy w swoich pierwszych spotkaniach w stolicy Francji. Ostatecznie odprawił kolejno Argentyńczyka Francisco Comesanę (6:7(2), 6:3, 6:3), Francuza Alexandre Mullera (5:7, 7:6(5), 7:6(4)), Niemca Daniela Altmaiera (3:6, 6:3, 6:2), rewelacyjnego Monakijczyka Valentina Vacherota (6:2, 6:2) oraz Kazacha Aleksandra Bublika (7:6(3), 6:4).

Dla Sinnera i Augera-Aliassime'a to szósta bezpośrednia potyczka. W pierwszych trzech górą był Kanadyjczyk, a w następnych dwóch, które miały miejsce w tym sezonie, lepszy okazywał się Włoch.

