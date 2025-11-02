PKO BP Ekstraklasa: Lech Poznań - Motor Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Lech Poznań - Motor Lublin to spotkanie w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Motor Lublin na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 14:45.

Piłkarze Lecha nie mają za sobą udanych tygodni - nie wygrali żadnego z ostatnich trzech meczów. Wypuścili prowadzenie w starciu z Pogonią Szczecin, następnie doznali niespodziewanej porażki z gibraltarskim Lincolnem, aż wreszcie w ubiegłej kolejce PKO BP Ekstraklasy bezbramkowo zremisowali w "klasyku" z Legią na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Podopieczni Nielsa Frederiksena w ostatnich pięciu meczach ligowych wygrali tylko raz.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodzianka w "polskim meczu"! Grali Buksa, Piotrowski i Zalewski

 

Motor z kolei w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy wygrał pierwsze spotkanie od prawie dwóch miesięcy. Zawodnicy Mateusza Stolarskiego pewnie pokonali na własnym stadionie Widzew Łódź 3:0. Pewny triumf sprawił, że lublinianie oddalili się od strefy spadkowej na cztery "oczka". Dubletem w tym spotkaniu popisał się Karol Czubak, który z siedmioma trafieniami na koncie jest najlepszym polskim strzelcem w lidze.

W poprzednim starciu tych drużyn lepszy okazał się Lech, który zwyciężył z Motorem 2:1 w ramach 28. kolejki ubiegłego sezonu rozgrywek PKO BP Ekstraklasy.

 

ST, Polsat Sport
EKSTRAKLASALECH POZNAŃMOTOR LUBLINNIELSA FREDERIKSENAPIŁKA NOŻNAPIŁKARZEPKO BP EKSTRAKLASAWYNIK MECZU

