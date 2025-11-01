Były zawodnik Arsenalu i Juventusu wyrzucony z klubu. Wszystko przez... psa

Aaron Ramsey, były zawodnik między innymi Arsenalu i Juventusu, został wyrzucony z meksykańskiego klubu Pumas UNAM. Piłkarz przestał się pojawiać na treningach, gdyż mocno przeżył... zaginięcie swojego psa.

Aaron Ramsey mocno przeżył zaginięcie swojego ukochanego psa

Jak podaje hiszpański dziennik "As", Halo, ukochany czworonóg reprezentanta Walii, zaginął trzy tygodnie temu w Meksyku. Ramsey błyskawicznie rozpoczął poszukiwania i poprosił o pomoc Internautów, oferując 20 tysięcy dolarów za każdą informację, która przyczyniłaby się do znalezienia psa.

 

Miłość do zwierzęcia kosztowała jednak piłkarza utratę pracy. Pumas UNAM, klub, w którym od początku lipca grał Ramsey, postanowił rozwiązać z zawodnikiem umowę. Zdaniem mediów, od momentu zaginięcia Halo znakomity niegdyś pomocnik nie tylko przestał pojawiać się na treningach, ale i wpadł w depresję.

 

"Klub nie mógł dłużej tolerować notorycznych nieobecności gracza i zerwał z nim kontrakt, który miał obowiązywać przez rok. Działacze Pumas UNAM postanowili jednak - z szacunku dla kariery Ramseya - nie ogłaszać tego oficjalnie i poczekać z tym do grudnia, do końca pierwszej połowy sezonu" - przekazał "As".

 

Aaron Ramsey w ciągu kilku miesięcy od podpisania umowy z meksykańskim klubem zdołał rozegrać w nim jedynie sześć spotkań, w których zdobył jedną bramkę.

