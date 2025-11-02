Dla piłkarzy Widzewa "klasyk" z Legią przed własną publicznością będzie szansą na rehabilitację po wyjazdowej porażce 0:3 z Motorem Lublin. Łodzianie zajmują dopiero dwunaste miejsce w PKO BP Ekstraklasie i do pierwszego Górnika tracą już dziesięć punktów.





Legia, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, również rozczarowuje. Ma na swoim koncie tyle samo punktów, co Widzew i zajmuje dziesiątą lokatę w tabeli. Szczególnie kiepsko "Wojskowi" radzą sobie na wyjazdach - wygrali jedno spotkanie, a przegrali aż cztery.





Po zwolnieniu dotychczasowego szkoleniowca stołecznej drużyny, Edwarda Iordanescu, w spotkaniu z Widzewem zespół poprowadzi jego dotychczasowy asystent, a zarazem były piłkarz Legii - Inaki Astiz.

Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew Łódź - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 20:15.

ST, Polsat Sport