ATP w Atenach: Novak Djokovic - Alejandro Tabilo. Relacja live i wynik na żywo

Serb wraca do rywalizacji w turniejach rangi ATP. Ostatnio mogliśmy oglądać go podczas pokazowego turnieju w Rijadzie, gdzie najpierw przegrał 4:6, 2:6 z późniejszym triumfatorem całych zmagań - Jannikiem Sinnerem. Potem zmierzył się z Taylorem Fritzem, przegrał pierwszego seta po tie-breaku, a następnie, z uwagi na stan zdrowia, skreczował. 38-latek jest w Atenach rozstawiony z numerem pierwszym, będzie to dla niego szansa na drugi tytuł w dobiegającym końca sezonie. W 2025 Djokovic triumfował jak dotąd jedynie na kortach w Genewie.





Alejandro Tabilo, w odróżnieniu od rozstawionego Djokovica, musiał rywalizować w rundzie pierwszej. Po ponad trzygodzinnym spotkaniu pokonał on Australijczyka Adama Waltona 7:6(7), 6:7(6), 7:5. Chilijczyk, pomimo niezbyt udanego tegorocznego sezonu, zdołał sprawić ostatnio niespodziankę - miesiąc temu triumfował w turnieju ATP w Chengdu, gdzie w finale pokonał Lorenzo Musettiego.





Tenisiści grali przeciwko sobie dwukrotnie i, co ciekawe, Djokovic nie wygrał żadnego ze starć, co więcej - nie wygrał nawet seta (!). Tabilo pokonywał Serba 2:0 na kortach ziemnych w Monte Carlo i w Rzymie.





ST, Polsat Sport