ORLEN Superliga kobiet: Piłka Ręczna Koszalin - Enea MKS Gniezno. Relacja live i wynik na żywo

Zespół z Koszalina w tym sezonie nie jest w stanie znaleźć odpowiedniej formy. Po ośmiu spotkaniach na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce ma na koncie trzy zwycięstwa i pięć porażek.

ZOBACZ TAKŻE: Ręczna na Orliku - tysiące młodych sportowców walczyło o finały wojewódzkie

MKS Gniezno prezentuje się nieco lepiej. Klub z byłej stolicy Polski w tym sezonie mógł cieszyć się z pięciu triumfów, natomiast trzy razy musiał przełknąć gorycz porażki.

Relacja live i wynik na żywo meczu Piłka Ręczna Koszalin - Enea MKS Gniezno na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

AA, Polsat Sport