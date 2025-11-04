ORLEN Superliga kobiet: Piłka Ręczna Koszalin - Enea MKS Gniezno. Relacja live i wynik na żywo
Piłka Ręczna Koszalin - Enea MKS Gniezno to mecz 9. kolejki ORLEN Superligi kobiet. Relacja live i wynik na żywo meczu Piłka Ręczna Koszalin - Enea MKS Gniezno na Polsatsport.pl.
Zespół z Koszalina w tym sezonie nie jest w stanie znaleźć odpowiedniej formy. Po ośmiu spotkaniach na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce ma na koncie trzy zwycięstwa i pięć porażek.
ZOBACZ TAKŻE: Ręczna na Orliku - tysiące młodych sportowców walczyło o finały wojewódzkie
MKS Gniezno prezentuje się nieco lepiej. Klub z byłej stolicy Polski w tym sezonie mógł cieszyć się z pięciu triumfów, natomiast trzy razy musiał przełknąć gorycz porażki.
Relacja live i wynik na żywo meczu Piłka Ręczna Koszalin - Enea MKS Gniezno na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.