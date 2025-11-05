Koszykarze z Sopotu w Europe Cup są jak na razie bezbłędni. Wygrali wszystkie trzy spotkania i są liderem swojej grupy. Pokonywali kolejno Neftchi IK (92:63), Absheron Lions (99:96) i w ostatniej kolejce BC Kalev/Cramo (93:58). Trefl prezentuje się świetnie nie tylko w rozgrywkach europejskich - zawodnicy trenera Mikko Larkasa są również liderem ORLEN Basket Ligi z imponującym bilansem 5-0.





ZOBACZ TAKŻE: Kontuzje gwiazd, czerwona kartka i walka do końca! Wielkie emocje w hicie LM



Przeciwnicy z Azerbejdżanu klasyfikują się obecnie na drugim miejscu w tabeli. Drużyna z Baku, jak do tej pory, odniosła dwa zwycięstwa - pokonywali BC Kalev/Cramo (95:84) i Absheron Lions (104:86). Jedyną porażkę odnieśli właśnie w wyjazdowym starciu z Treflem Sopot (63:92).

Do kolejnej fazy rozgrywek awansują zwycięzcy grup i sześć najlepszych drużyn z drugich miejsc.





Relacja live i wynik na żywo meczu Neftchi IK - Energa Trefl Sopot na Polsatsport.pl. Początek o 16:00.

ST, Polsat Sport