Aktualna tabela Ligi Europy. Jak radzą sobie kluby polskich piłkarzy?

Piłka nożna

Przed nami czwarta kolejka piłkarskiej Ligi Europy. Zobacz, jak wygląda tabela i jak radzą sobie kluby polskich piłkarzy.

Dwóch piłkarzy grających w piłkę nożną, jeden z nich wyskakuje do zagrania głową.
fot. PAP
Aktualna tabela Ligi Europy. Jak radzą sobie kluby polskich piłkarzy?

Przed nami czwarta seria gier piłkarskiej Ligi Europy. W tym roku w akcji obserwujemy wielu polskich piłkarzy, w tym między innymi Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora w barwach FC Porto czy Matty'ego Casha w Aston Villi.

 

Sparta Praga - Raków Częstochowa. Kiedy kolejny mecz w Lidze Konferencji?

 

Jak wygląda sytuacja w tabeli przed czwartą kolejką Ligi Europy?

Tabela Ligi Europy:

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA EUROPYPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szachtar Donieck - Legia Warszawa 1:2. Gol Rafała Augustyniaka
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 