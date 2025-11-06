Olsztynianie pokonali Trefl! Trzecie zwycięstwo siatkarzy Daniela Plińskiego

W premierowej odsłonie, po wyrównanym początku (8:8), punktową zaliczkę wypracowali sobie siatkarze z Gdańska (8:11, 11:15). Gospodarze złapali kontakt po asie Seweryna Lipińskiego (14:15), ale siatkarze Trefla odbudowali przewagę. Grali skutecznie w ataku, aż sześć punktów w tym secie zdobyli blokiem, dołożyli też zagrywkę - as Rafała Sobańskiego pozwolił odskoczyć na pięć oczek (15:20). W ostatniej akcji Aliaksei Nasevich zaatakował po bloku rywali (21:25).

Zobacz także: Niepowtarzalna szansa! Tak można zdobyć autograf Igi Świątek

Siatkarze Indykpolu AZS mieli przewagę od początku drugiej partii (6:4, 11:7), którzy lepiej od rywali prezentowali się w ataku. Gospodarze utrzymywali punktowy dystans na przestrzeni seta, który nie był wielkim widowiskiem - obie ekipy popełniły sporo błędów własnych. Moritz Karlitzek wywalczył piłkę setową dla olsztynian (24:20), ale dwa dobre serwisy Rafała Sobańskiego pozwoliły gościom jeszcze złapać kontakt. Paweł Halaba wyjaśnił sytuację skutecznym atakiem z drugiej linii (25:23).

Trzeciego seta otworzył trzema asami serwisowymi Moritz Karlitzek (3:0). Gospodarze uzyskali wyraźną przewagę (6:2), którą błyskawicznie roztrwonili (6:6, 9:10). Rozpoczęła się wyrównana walka obu zespołów. Olsztynianie odskoczyli na trzy oczka (18:15), ale Trefl trzymał kontakt (20:19). Kapitalnie dysponowany w polu serwisowym był jednak Karlitzek, który w końcówce dołożył dwa kolejne asy (23:19). W ostatniej akcji seta Paweł Halaba obił blok rywali (25:21).

Siatkarze Indykpolu AZS poszli za ciosem od początku kolejnej partii. Szybko odskoczyli przeciwnikom (10:4) i utrzymywali wyraźną zaliczkę, która w pewnym momencie doszła do ośmiu punktów. Przyjezdni jeszcze zerwali się do walki - po asie Rafała Sobańskiego było 20:16, później 23:21 po zagrywce Tobiasa Branda. Olsztynianie dowieźli jednak przewagę do końca. Autowy atak Trefla dał im piłkę meczową, a po chwili pojedynczy blok Seweryna Lipińskiego przypieczętował zwycięstwo (25:21).

Najwięcej punktów: Moritz Karlitzek (22), Jan Hadrava (16), Paweł Halaba (11), Seweryn Lipiński (10) – AZS; Aliaksei Nasevich (17), Tobias Brand (13), Moustapha M'Baye (10) – Trefl. Gospodarze lepiej punktowali zagrywką (11–4), goście blokiem (6–10). MVP: Moritz Karlitzek (15/34 = 44% skuteczności w ataku + 7 asów!; przyjęcie pozytywne 45%).



Indykpol AZS Olsztyn – Energa Trefl Gdańsk 3:1 (21:25, 25:23, 25:21, 25:21)

AZS: Johannes Tille, Moritz Karlitzek, Jakub Majchrzak, Jan Hadrava, Paweł Halaba, Seweryn Lipiński – Jakub Ciunajtis (libero) oraz Karol Borkowski, Paweł Cieślik, Łukasz Kozub, Szymon Patecki. Trener: Daniel Pliński.

Trefl: Damian Kogut, Moustapha M'Baye, Joe Worsley, Tobias Brand, Paweł Pietraszko, Aliaksei Nasevich – Voitto Koykka (libero) oraz Rafał Sobański, Przemysław Stępień, Damian Schulz. Trener: Mariusz Sordyl.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI