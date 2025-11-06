Liga Konferencji: Sparta Praga - Raków Częstochowa. Relacja na żywo

Piłka nożna

Sparta Praga - Raków Częstochowa to czwartkowy mecz piłkarskiej Ligi Konferencji UEFA. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na trzecią kolejkę piłkarskiej Ligi Konferencji. Do tej pory Raków rozegrał dwa mecze i zdobył cztery punkty - najpierw wygrał z rumuńskim Universitatea Craiova, a następnie zremisował z czeską Sigmą Ołomuniec.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sigma - Raków. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

 

Nieco gorzej radzi sobie najbliższy rywal Legii, Sparta Praga. Ekipa z Czech najpierw wygrała z Shamrock Rovers z Irlandii, ale następnie przegrała z chorwacką Rijeką.

 

W ostatnich tygodniach Raków jest w coraz lepszej formie. Po kiepskim starcie sezonu, podopieczni Marka Papszuna niedawno zanotowali trzy cenne zwycięstwa - z Lechią Gdańsk i Jagiellonią Białystok w lidze oraz z Cracovią w krajowym pucharze.

 

Jak Raków poradzi sobie w czwartkowym meczu LKE?

Relacja live i wynik na żywo meczu Sparta Praga - Raków Częstochowa od godziny 18.45 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 